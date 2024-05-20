İran panikledi! Akıncı İHA, İran'ın füze merkezlerini görüntüledi

Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknoloji harikası Akıncı, dünya kamuoyunun bir kez daha gündeminde...İran geçtiğimiz gün, helikopter kazası yapan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerini bulamayınca Türkiye'den arama kurtarma yardımı için devreye girmesini istedi. Türkiye'nin, helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı TİHA ise, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağı tespit ederek kaza noktasını buldu. Akıncı'nın devreye girmesi ise İran'da başka panik havası yarattı.İran medyası ve ülkedeki sosyal medyası kullanıcıları, İran'da uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'sının, ülkenin askeri tesisleri ve füze merkezleri üzerinden uçtuğunu söyledi.Özellikle füzelerin her seferinde İran tarafından nükleer tehdit olarak kullanılması, ülkenin Türkiye'ye karşı yeni bir zafiyet açığı oluşturduğu düşünülüyor...