İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dünyayı sarstı. İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.Olay yerinden gelen görüntüler, kazanın korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Reisi'nin ölümünün ardından Reisi'nin görevini geçici olarak Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın üstleneceği aktarıldı.İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.Reisi'nin ve Abdullahiyan'ın ölümünün ardından dünya medyasında manşetler, korkunç kazaya çevrildi.ABD'li New York Times, korkunç kazanın ayrıntılarına geniş yer ayırırken bundan sonra İran siyasetini büyük bir belirsizliğin bekleyeceğine yer verdi. Ülke siyasetinin en önemli iki isminin hayatını kaybetmesinin ABD-İran ilişkilerini nasıl etkileyeceğinin merak edildiği, NYT'ın ana gündem maddesi oldu.Foreign Policy, 'Reisi'nin Ölümü İran'ın Geleceği Açısından Ne İfade Ediyor?' başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasındaki ani ölümünün, bölgesel çalkantıların ortasındaki ülke için belirsizlik yarattığına yer verdi.ABC News, 63 yaşında hayatını kaybeden Reisi'nin, İran'ın dini lideri Hamaney'in halefi olarak gösterildiğinin altını çizdi.İngiliz The Guardian, helikopter kazasının ayrıntılarına geniş yer ayırırken olayın sabotaj olma ihtimalinin üzerinde durulduğuna yer verdi.İsrail medyasında ise çirkin başlıklara imza atıldı. İsrail'in Gazze işgalinin ardından İran-İsrail arasında çatışmalar yaşanmıştı. Jerusalem Post, hahamların 'yorumlarına' yer verdiği haberinde kaza ile ilgili ilahi adalet ifadelerini kullandı. Haham Meir Abutbul'un, Reisi'yi suçlayan ifadelerini manşete taşıyan gazete, söz konusu ifadeleri 'tepki' olarak tanımladı.Times of Israel, Reisi'nin ölümünün ardından İran'da karışıklık çıkmasının beklendiğine yer verdi.Ynetnews, kazanın ardından açıklama yapan İsrailli yetkililerin görüşmelerini manşete taşıdı. İsrail ile İran arasında yaşanan geriliminin ardından böyle bir kazanının yaşanmasının, okları İsrail'e çevirdiğini belirten yayın organı, İsrailli yetkililerin 'Böyle bir ölümün İsrail'in işine hiçbir şekilde yaramayacağı' görüşlerine yer verdi.Reisi'nin ve Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine dünya liderleri, taziye mesajları paylaştı. İran hükümeti bugün yaptığı açıklamada 'Dünya mazlumlarının destekçisi, İran halkının hizmetkarı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Dr. Seyyid İbrahim Reisi, halka hizmet yolunda şehit düştü' ifadelerini kullandı.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında 'Helikopter kazasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malek Rahmati, Tebriz imamı Muhammed Ali Haşim ve beraberindeki diğer kişilerin hayatını kaybettiği yönündeki korkunç haberden derin üzüntü duyduk. Ölenlerin ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Kelimelerle anlatılamayacak kadar trajik bir kayıp olan bu yürek parçalayıcı ölümlerin yasını tutuyoruz. Azerbaycan, kardeş ve dost İran İslam Cumhuriyeti'ne destek ve dayanışma sunmaktadır' ifadelerini kullandı.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov mesajında 'İran Cumhurbaşkanı, sevgili dostum Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin ölüm haberi beni derinden sarstı. Kardeş İran milletine, bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum' dedi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel mesajında 'AB, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra diğer heyet üyeleri ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı içten taziyelerini ifade ediyor. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte' dedi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif taziye mesajında Pakistan bayraklarının bir gün yarıya indirileceğini duyurarak 'Pakistan, bir aydan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tarihi bir ziyarette ağırlama mutluluğunu yaşadı. Pakistan'ın iyi dostlarıydılar. Pakistan bir günlük yas tutacak, Cumhurbaşkanı Reisi ve arkadaşlarına saygı ve Kardeş İran'la dayanışma göstergesi olarak bayrak yarıya indirilecek' dedi.