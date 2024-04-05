3 köpeğin saldırdığı kadın öldü! Antalya’da kan donduran görüntü!

3 köpeğin saldırdığı kadın hayatını kaybetti. Tüyler ürperten olay, sabah saatlerinde Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde yaşandı.Muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen, evinin önünde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Özen'in vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp, uzaklaştırıldı.Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi. Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.Yaşanan üzücü olayın ardından bölge sakinleri saldırgan köpeklerin çoban köpeği olmadığı başı boş köpek olduğunu belirterek acil önlem alınmasını istedi. Yaşlı kadının ölümüne neden olan köpeklerin daha öncede özellikle çocuklara saldırdığını da belirten mahalleli, "Acil önlem alınmalı. Yoksa çok kişi hayatını kaybeder" diyerek tepkilerin dile getirdi.Ölen kadının oğlu Nevzat Özen, annesinin kabir ziyaretine giderken çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını söyledi. Köpeklerin annesini sürüklediğini anlatan Özen, "Köpeklerin saldırısı sonucu annemi kaybettik. Köyümüzün çobanlarını o kadar uyarmamıza rağmen ne köpeklerine baktılar ne sahip çıktılar. Köyde köpeklerden herkes şikayetçiydi. Bu konuda yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz." diye konuştu.Çoban köpeklerinin sahibinin eşi Nurşen D. ise "Köpekler ne zaman havlasa haberimiz oluyordu. Şu ana kadar bir zararımız olmamıştı. Bu sefer haberimiz olmadı. Köpeklerimiz hayvanları korumak için ahırdaydı, toplanıp dışarı çıkmışlar." dedi.