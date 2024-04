Emekliye 18.121 TL ekstra ödeme çıktı! 10.245 TL alan SSK, Bağ-kur'luya bayramdan önce erken maaş yatacak! Garanti, Ziraat, Akbank, Vakıfbank...

Bankalar, emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyon kampanyalarında hareketlilik yaşanıyor. Bu kampanyalar, emeklilerin yanı sıra, dul ve yetimlerin de ek gelir elde etmelerine olanak tanıyor. Bankaların sunduğu çeşitli avantajlarla, bu kesimlere yönelik finansal destekler artarak devam ediyor.Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında kampanyalar hareketlendi.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında 3 yıllık dönem için ödenecek en düşük taban promosyon tutarları belirlendi.Buna göre, emekliler, dul ve yetimlerden aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlara 12 bin liradan az promosyon ödenemeyecek. İsteyen banka bunun üzerini de verebilecek.Hatta pek çok banka şimdiden harekete geçti, bazıları şartsız bazıları da ek ürünlerle tutarı daha da yükseltti. Nisan kampanyaları kapsamında promosyon tutarı 18 bin liraya kadar çıktı.Emekliler bu kampanyalara göre kararını verebilecek. Henüz bir taahhüdü bulunmayan emekliler seçtiği bankalara başvurarak promosyonunu alabilecek.Taahhüdü sürenler ise aynı bankada devam edecekse güncelleme başvurusu yapacak. Tabii burada önceki anlaşmadan kalan sürenin tutarı ya iade edilecek ya da yeni ödenecek promosyondan düşülecek.Başka bankaya geçilecekse de kalan sürenin tutarı bankaya iade edilecek. Ardından e-Devlet'ten banka değişikliği işlemi gerçekleştirilecek. Son olarak da yeni bankaya mobil uyguladan ya da şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanacak.Burada kalan sürenin tutarını bulmak için alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak.Peki emeklilere, dul ve yetimlere hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte bazı bankaların güncel promosyon tutarları…* AKBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.* ALBARAKA TÜRK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 lira, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül.* DENİZBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* FİBABANKA: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* GARANTİ BBVA: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira.* HALKBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* ING: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 TL lira.* İŞ BANKASI: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* KUVEYT TÜRK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* ŞEKERBANK: Aylığı 10. 000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* QNB FİNANSBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.* TEB: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.* VAKIFBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* YAPI KREDİ: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 1.000 lira ek ödül* ZİRAAT BANKASI: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.* ZİRAAT KATILIM: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.