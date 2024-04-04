Borsa İstanbul güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.04 oranında yükselişle 8949 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.04 oranında yükselişle 8949 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.42 oranında artışla 11323 puan, sanayi endeksi yüzde 0.02 oranında yükselişle 13173 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.42 oranında artışla 11323 puan, sanayi endeksi yüzde 0.02 oranında yükselişle 13173 puan seviyesinde hareket ediyor.