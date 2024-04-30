Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle eski Gaziantep-Adana karayolunun Çayıroba mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.