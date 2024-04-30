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Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı varGaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle eski Gaziantep-Adana karayolunun Çayıroba mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.