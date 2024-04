Yer Gaziantep: O vicdansız gözaltına alındı!

Oğuzeli ilçesinde öldürdüğü sokak köpeğini at arabası arkasına bağlayarak sürükleten ve bu anları cep telefonu ile kaydeden Mehmet H., gözaltına alındı...

Gaziantep'te bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden öldürdüğü köpeği at arabası arkasına bağlayıp sürüklettiği görüntüleri yayınlaması üzerine inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede görüntülerdeki kişinin Mehmet H. olduğu belirlenerek gözaltına alındı.Mehmet H.'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler büyük tepki toparken, görüntülerde öldürdüğü köpeği at arabası arkasına ip ile bağlayıp sürüklettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca Mehmet H.'nin ''Birkaç gün önce demiştim. Seni bu ilçedeki köylere almazlar diye. Böyle kuduran köpeğin başına bir şey gelir diye. Bakın öldü. Oğuzeli'ne gelme demiştim beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin. Bunu götürüp ilçe dışına atın. Bakın sonuç böyle olur' dediği duyuldu.Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Mehmet H.'nin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi: 'Oğuzeli ilçemizde bir köpeğin öldürülerek at arabası arkasında sürüklenmesi ve olayın video görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, olayı gerçekleştiren ve video görüntülerini yayınlayan şahıs, jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmış, hakkında adli süreç ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında uygulanacak yaptırımlar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır.'