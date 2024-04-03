Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! 30 araç birbirine girdi

Dün ABD'nin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli fırtına ve yağışlar etkisini gösterdi.Batı Virginia, Ohio, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde, fırtına nedeniyle 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.Teksas ve Kentucky arasındaki bölgede ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, evlerde hasar meydana geldi.Toz bulutu nedeniyle 30 araç birbirine girdiTeksas Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyalete bağlı Midland kentinde şiddetli rüzgarların toz bulutu oluşmasına yol açması sonucu görüş mesafesinin düştüğü ve zincirleme kaza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, en az 30 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.Teksas’ta gece saatlerinde meydana gelen golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı ise maddi hasara yola açtı.Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın doğu kesimine ilerlediği ve etkisinin bugün de sürmesinin beklendiği belirtildi.