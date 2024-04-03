Adana'da akılalmaz hırsızlık! Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı

Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Sarıçam ilçesinde bir kadın çocuğuyla ilgilendiği sırada içinde 350 gram altın bulunan çantasını çaldırdı. Çantayı 9 yaşındaki bir çocuğun halasının talimatıyla aldığı öğrenildi. Yeğenine hırsızlık yaptıran hala tutuklandı. İkamette yapılan aramalarda çalınan 350 gr altına ulaşılamadı.