Adana'da akılalmaz hırsızlık! Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çantayı çaldırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Sarıçam ilçesinde bir kadın çocuğuyla ilgilendiği sırada içinde 350 gram altın bulunan çantasını çaldırdı. Çantayı 9 yaşındaki bir çocuğun halasının talimatıyla aldığı öğrenildi. Yeğenine hırsızlık yaptıran hala tutuklandı. İkamette yapılan aramalarda çalınan 350 gr altına ulaşılamadı.