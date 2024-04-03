  • USD: 31,94 - 32,00
  • EURO: 34,41 - 34,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da akılalmaz hırsızlık! Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çantayı çaldırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Ekleme: 3.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 3.04.2024 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Adana'da akılalmaz hırsızlık! Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı
Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Sarıçam ilçesinde bir kadın çocuğuyla ilgilendiği sırada içinde 350 gram altın bulunan çantasını çaldırdı. Çantayı 9 yaşındaki bir çocuğun halasının talimatıyla aldığı öğrenildi. Yeğenine hırsızlık yaptıran hala tutuklandı. İkamette yapılan aramalarda çalınan 350 gr altına ulaşılamadı.


Adana'da akılalmaz hırsızlık! Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı