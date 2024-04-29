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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı

Şırnak'ta polis ekipleri bir haftada gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 29.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nda, 22-28 Nisan tarihleri arasında kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar, 4 bin 49 paket sigara, 695 litre kaçak akaryakıt, 330 puro, 167 elektronik sigara, ve 13 cep telefonu ele geçirilmiştir. 66 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.