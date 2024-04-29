Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
Şırnak'ta polis ekipleri bir haftada gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nda, 22-28 Nisan tarihleri arasında kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda bir miktar, 4 bin 49 paket sigara, 695 litre kaçak akaryakıt, 330 puro, 167 elektronik sigara, ve 13 cep telefonu ele geçirilmiştir. 66 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.