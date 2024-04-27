Mutfaklardaki yeni tehlikeye dikkat! Bomba gibi patladı

İskoçya'da yaşayan Margaret Fleming isimli kadın, son dönemin gözde ev aletlerinden airfryer ile börek yapmak isterken ölümden döndü.Cuma gecesi evinde televizyon karşısında sakince yemek yiyip kek yapma planları yapan kadın, airfryer ile kek yapmak isterken, planları teknolojik aletin infilak etmesiyle suya düştü.Yaşlı kadın etli börek yapmak için açtığı airfryer cihazını çalıştırdıktan birkaç dakika sonra şiddetli bir patlama sesi ile irkildi. Mutfağa girince ise Fleming adeta şoka girdi.Cihazın alevler içinde kaldığını ve eridiğini gören kadının mutfağı da yerle bir olmuştu. Hemen iftaiye ekiplerine haber veren kadın yaşadıklarını yerel medyaya anlattı.Fleming, "Televizyon izlerken biraz acıktığımı fark ettim ve böreği ısıtmak için airfryera koydum. Oturma odasına döndükten birkaç dakika sonra alarm çalmaya başladı ve bütün elektrikler gitti" dedi. İtfaiyenin hızla geldiğini ve duruma müdahale ettiğini söyleyen yaşlı kadın, bu tür cihazlarda risk olduğunu söylerken uzmanların evinde incelemelerde bulunmasını talep etti.