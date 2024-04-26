15 yıl hapis cezası bulunan kişi JASAT Mercek-6 Operasyonu kapsamında yakalandı

Yapılan operasyonlarda Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama'' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.A isimli şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edildi, Adli Makamlarca U.A isimli şahıs tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.