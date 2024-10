Apple'dan geri adım: Artık her yıl yeni iPhone beklemeyin

Apple, her yıl yeni iPhone ve yazılım güncellemeleri sunma geleneğini değiştirerek, kaliteye odaklanmayı ve üretim takvimini esnetmeyi planlıyor. Peki bu kararın sebebi ne?

Apple​, teknoloji​ dünyasında yıllardır devam eden iki temel alışkanlığıyla tanınıyor: Her yıl yeni bir iPhone​ serisi ve yazılım güncellemeleri sunmak. Ancak son raporlara göre bu köklü gelenek değişebilir.Uzun süredir, yenilik beklentileriyle piyasaya çıkan iPhone modelleri, kullanıcılar tarafından bazı eleştirilerle karşılanıyordu. Cihazlara 'yenilik' diye tanıtılan özelliklerin eksik veya sınırlı bir şekilde piyasaya çıkması, ürünlerin beklentileri karşılayamamasına neden oldu ve Apple, gelecekteki stratejisini değiştirmeye başladı.Bloomberg'den Mark Gurman​'ın iddialarına göre, şirket artık her yıl düzenli ürün ve yazılım güncellemeleri sunmak yerine kaliteyi artırmaya ve üretim takvimini daha esnek hale getirmeye odaklanmış durumda. Bu sayede, yeni ürünlerini hazır olduklarında piyasaya sürebilecek.Halihazırda Apple'ın iş modeli, her yıl haziranda iOS, macOS, iPadOS gibi yeni yazılımlarını tanıtıp, eylül ve ekim aylarında ise popüler cihazlarını (iPhone, iPad, Mac gibi) piyasaya sürme prensibine dayanıyor. Bu yaklaşım, analistlerin ve yatırımcıların da beklentilerini düzenli hale getiriyor olsa da Apple'ın ürün yelpazesi genişledikçe döngüyü sürdürmenin zorlaştığı belirtiliyor.Dahası yazılım güncellemelerinde yaşanan gecikmeler ve beklenmedik hataların, Apple'ı daha esnek bir güncelleme politikası izlemeye ittiği değerlendiriliyor.Küçük bir örnekle açıklamak gerekirse; iPhone 16 modeli pazarlanırken vurgulanan Apple Intelligence teknolojisi, lansman anında tam anlamıyla cihazda bulunmuyordu. Apple Intelligence, 28 Ekim'de yayınlanacak iOS 18.1 sürümüyle ve yine bazı özelliklerden yoksun bir şekilde piyasaya sunulacak.Bu ve benzeri durumların önüne geçmek için Apple, daha aşamalı bir ürün ve yazılım güncelleme politikasına yönelme kararı aldı. Yeni strateji, büyük gecikmeleri ve sorunları azaltarak Apple'ın inovasyon konusunda güçlü kimliğini korumasına yardımcı olabilir.