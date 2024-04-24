iOS 17.5 beta 3 yayınlandı! Yeni güncellemede tarihi özellik

Geçtiğimiz hafta iOS 17.5 beta 2 sürümü ile kullanıcıları karşısına çıkan Apple, bu hafta da iOS 17.5 beta 3 güncellemesini piyasaya sundu.Apple'ın 10-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Dünya Geliştiriciler Konferansı - WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 güncellemesini tanıtmadan önce iPhone kullanıcılarına yönelik son iOS 17 güncellemesi olduğu düşünülen iOS 17.5, muhtemelen mayıs ayı içinde genel kullanıma açılacak.Apple, iOS 17.5 güncellemesinde kullanıcılarına pek çok yeni özellik ve iyileştirmeyi duyuracak. Bunlar arasında hiç şüphesiz en dikkate değer değişiklik, Safari tarayıcı üzerinden direkt olarak uygulama yükleyebilme seçeneği karşımıza çıkacak.Bilindiği gibi Apple, AB Dijital Hizmetler Yasası (DMA) tarafından getirilen kurallar gereği iPhone'un yıllardır değişmez yapısını değiştirmiş, App Store haricindeki kaynaklar aracılığıyla uygulama yükleme özelliğini sunmuştu. İşte iOS 17.5 ile bunu bir adım öteye taşıyacak.'Bu baharın sonlarında bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak olan Web Dağıtımı, yetkili geliştiricilerin iOS uygulamalarını doğrudan sahip oldukları bir web sitesinden AB'deki kullanıcılarına dağıtmasına olanak tanıyacak. Apple, yetkili geliştiricilere, uygulamalarının web üzerinden dağıtımını kolaylaştıran, sistem işlevleriyle entegre olan, kullanıcıların uygulamalarını yedekleyen, geri yükleyen ve daha fazlasını sunan API'lere erişim sağlayacak.'23 Nisan tarihinde yayınlanan iOS 17.5 beta 3 güncellemesi, Apple'ın Developer Beta Programına kayıtlı olan geliştiriciler için kullanıma açılmış durumda. Ayarlar'ı açıp Yazılım Güncelleme kısmına giderek 'Beta Güncellemelerini' açıp yeni sürümü yükleyebilirsiniz.