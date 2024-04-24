Edirne’de 1 ayda bin 96 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de güvenlik güçleri son 1 ayda yaptıkları denetimlerde yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan’a geçmek isteyen bin 96 kaçak göçmen yakaladı. Kaçakların geçişlerini organize eden 29 insan taciri ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne'de kent girişi ile sınır bölgelerinde görev yapan asker, polis ve jandarma ekipleri, son 1 ayda yaptığı denetimlerde, illegal yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen bin 96 kaçak göçmen yakaladı. Ekipler ayrıca düzenlediği operasyonlarda göçmenlerin kaçışlarını organize eden 54 şüpheliyi de gözaltına aldı.Yakalanan kaçak göçmenlerden büyük çoğunluğu Afganistanlı olurken diğer yakalananlar ise Irak, Suriye ve Pakistanlılar oldu.Güvenlik güçlerinin kent girişinde ve sınır bölgelerinde yaya ve araçlar içinde yakaladığı bin 96 kaçak göçmenin kaçışlarına yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı 54 şüpheliden 29'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada sorguları tamamlanan 29 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.