Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları Ortadoğu’daki gerilimin azalması ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik nedeniyle geriledi. Haftanın ilk günü neredeyse iki yılın en büyük günlük düşüşünü kaydeden ons altın dün de kayıplarını sürdürdü.Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 437 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 164 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.Alış 2.437,46Satış 2.437,85Alış 4.094,00Satış 4.164,00Alış 8.201,00Satış 8.444,00Alış 16.299,00Satış 16.556,00Alış 2.328,40Satış 2.328,73