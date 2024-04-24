Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftanın ilk iki günündeki sert düşüşlerin ardından bugüne yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Nisan 2024 altın fiyatları.
Altın fiyatları Ortadoğu’daki gerilimin azalması ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik nedeniyle geriledi. Haftanın ilk günü neredeyse iki yılın en büyük günlük düşüşünü kaydeden ons altın dün de kayıplarını sürdürdü.
Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 437 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 164 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.437,46
Satış 2.437,85
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.094,00
Satış 4.164,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 8.201,00
Satış 8.444,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.299,00
Satış 16.556,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.328,40
Satış 2.328,73
Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 437 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 164 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.437,46
Satış 2.437,85
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.094,00
Satış 4.164,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 8.201,00
Satış 8.444,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.299,00
Satış 16.556,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.328,40
Satış 2.328,73