Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı

Altın gram fiyatı ons altına paralel düşüş göstermesi sonrası yeni güne yükselişini güçlendirerek girdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?' sorularına yanıt arıyor. İslam Memiş, kritik altın yorumu yaparak merak edilenleri cevapladı.2 hafta önce yaşanan İran-İsrail gerilimiyle altın fiyatları sert yükselişler kaydetti. Rekor seviyeleri gören altın, jeopolitik gerilimlerin sınırlı azalmasıyla satış yedi.ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı topantısı 1 Mayıs'ta gerçekleşecek. Altın fiyatları üzerinde etkili olacak karar merak ediliyor. Faiz indirimleri sinyalleri artarsa altın tekrar yükseliş kaydedebilir.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumlarında bulundu.'Ons altın 2300 dolar altına sarktı. Bunu bekliyorduk. 2300 dolar altına sarkarsa gram altın yatırımcısı alım yapabilir demiştim.2 hafta önce İran-İsrail gerilimi sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Jeopolitik gerilimde altın güvenli liman gömleğini giydi.Ons altın dün 2295 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altında beklediğimiz seviyeler geldi.Ciddi bir düşüş gerçekleşti. Elinde dolar bulunduranlar parite ile altın alımı yapabilir. Bu düşüş fırsatını değerlendirmek lazım.Bu düşüşler kalıcı değil. 1 Mayıs'ta Fed faiz kararı var. Tekrar toparlanan bir altın göreceğiz.ONS günü 2300 dolar altında kapatırsa 2280 dolar seviyesi güçlü bir destek konumda. Ancak günü 2300 dolar üstünde kapatırsa tekrar 2360 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülecektir.Gram altın serbest piyasalarda 2500 liraya kadar geriledi. Yatırımcısı bunu fırsata çevirebilir. Altın daha düşebilir mi? Evet 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Ancak jeopolitik gerilimler belirsizliğini koruduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerekiyor.Gram altın 2700 liradan 2500 liraya geriledi. Bu alım fırsatı sunuyor. Jeopolitik gerilimler artarsa altın hiç fırsat vermeden 2700 liraya gider.Temmuz ayında gram altında 3000 lira devamında 3500 lira beklentim devam ediyor.'