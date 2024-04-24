Altın gram fiyatı 2500 TL altına sarkar mı? Çok konuşulacak altın yorumu: İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı
İsrail-İran gerilimiyle sert yükselişler kaydeden altın fiyatları dün ONS öncülüğünde düştü. Altın gram fiyatı, 2300 dolar altına sarkan ons altına paralel düşerek serbest piyasalarda 2500 lirayı gördü. Altın fiyatları yeni güne ise kısmi yükseliş kaydederek girdi. Altın yükselecek mi düşecek mi? Piyasalardaki hareketlilik sonrası İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumu yaptı.
Altın gram fiyatı ons altına paralel düşüş göstermesi sonrası yeni güne yükselişini güçlendirerek girdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?' sorularına yanıt arıyor. İslam Memiş, kritik altın yorumu yaparak merak edilenleri cevapladı.
ALTIN SATIŞ YEDİ
2 hafta önce yaşanan İran-İsrail gerilimiyle altın fiyatları sert yükselişler kaydetti. Rekor seviyeleri gören altın, jeopolitik gerilimlerin sınırlı azalmasıyla satış yedi.
ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı topantısı 1 Mayıs'ta gerçekleşecek. Altın fiyatları üzerinde etkili olacak karar merak ediliyor. Faiz indirimleri sinyalleri artarsa altın tekrar yükseliş kaydedebilir.
İSLAM MEMİŞ'TEN ÇOK KONUŞULACAK ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumlarında bulundu.
İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:
'Ons altın 2300 dolar altına sarktı. Bunu bekliyorduk. 2300 dolar altına sarkarsa gram altın yatırımcısı alım yapabilir demiştim.
ONS ALTIN GERİLEDİ
2 hafta önce İran-İsrail gerilimi sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Jeopolitik gerilimde altın güvenli liman gömleğini giydi.
Ons altın dün 2295 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altında beklediğimiz seviyeler geldi.
'DÜŞÜŞLERİ DEĞERLENDİRMEK LAZIM'
Ciddi bir düşüş gerçekleşti. Elinde dolar bulunduranlar parite ile altın alımı yapabilir. Bu düşüş fırsatını değerlendirmek lazım.
Bu düşüşler kalıcı değil. 1 Mayıs'ta Fed faiz kararı var. Tekrar toparlanan bir altın göreceğiz.
İŞTE KRİTİK SEVİYELER
ONS günü 2300 dolar altında kapatırsa 2280 dolar seviyesi güçlü bir destek konumda. Ancak günü 2300 dolar üstünde kapatırsa tekrar 2360 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülecektir.
ALIM FIRSATI!
Gram altın serbest piyasalarda 2500 liraya kadar geriledi. Yatırımcısı bunu fırsata çevirebilir. Altın daha düşebilir mi? Evet 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Ancak jeopolitik gerilimler belirsizliğini koruduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerekiyor.
İŞTE ALTIN BEKLENTİSİ
Gram altın 2700 liradan 2500 liraya geriledi. Bu alım fırsatı sunuyor. Jeopolitik gerilimler artarsa altın hiç fırsat vermeden 2700 liraya gider.
Temmuz ayında gram altında 3000 lira devamında 3500 lira beklentim devam ediyor.'