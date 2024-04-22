5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 15 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi.TEM ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda da FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan İstanbul Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ile yine FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve 6 Yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ü. yakalanarak cezaevine teslim edildi.