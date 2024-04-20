Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklanırken, arama yapılan adreste çok sayıda uyuşturucu malzeme ele geçirildi.

Yurt genelinde uyuşturucu ile operasyon kararlıklıkla devam ediyor.Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonda 20 gram sentetik kannabinoid bonzai, 50 gram metamfetamin, 71 captagon hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 dolu kartuş ele geçirildi.Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.K., M.A., İ.K., A.Ç., M.Ç. isimli 5 şahıs tutuklanırken, U.B. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.