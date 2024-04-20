İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor: Ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak etkisini gösterdi.Kentte sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.Sağanak yağış nedeniyle Maltepe'de ağaç devrildi.Altayçeşme Mahallesi Er Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki ağaç, sağanak ve rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi.Ağacın devrilmesi nedeniyle sokak trafiğe kapanırken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Hasar gören araçlar bulundukları yerden çekildi. Devrilen ağacın itfaiye ekiplerince kesilip dallarının kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.