Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.98 oranında düşüşle 9431 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.98 oranında düşüşle 9431 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.65 oranında düşüşle 12529 puan, sanayi endeksi yüzde 0.61 oranında azalışla 14058 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.65 oranında düşüşle 12529 puan, sanayi endeksi yüzde 0.61 oranında azalışla 14058 puan seviyesinden işlem görüyor.