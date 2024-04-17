  • USD: 32,46 - 32,52
  • EURO: 34,53 - 34,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Siverek'te korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 17.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Siverek'te korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Kaza sabah erken saatlerinde, Siverek-Şanlıurfa karayolu Aslanlı Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 1 otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrildi, yolculardan bazıları çevreye savrulurken, bazıları da hurdaya dönen araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 4 yaşındaki T.Ç.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Siverek'te korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kazada; A.G. (22) S.Ç.K(30) G.Ç (1) Y.K. (65) M.G(28) adlı 5 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek'te korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var