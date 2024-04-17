Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!
Bahardan kalma günler sona erdi Meteoroloji'den peş peşe fırtına ve sağanak uyarıları geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre doğuda çığ batıda ise sağanak alarmı verildi. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar beklenirken Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sağanağın etkili olacağı belirtildi…
Haftalardır bahardan kalma günler yaşayan Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken bazı bölgeler için sarı kodlu uyarı verildi.
DOĞU İÇİN ÇIĞ UYARISI YAPILDI
Meteoroloji değerlendirmelerine göre doğu kesimlerinde sıcaklıkların 1-3 derece artacağını belirtilirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.
ÖNCE LODOS SONRA SAĞANAK
Meteoroloji'den yapılan uyarıda Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. 'Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor' ifadeleri kullanıldı.
O İLLER İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verirken akşam saatlerinde ise Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı.
İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu 28
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Az bulutlu 32
Antalya: Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27