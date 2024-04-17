Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!

Haftalardır bahardan kalma günler yaşayan Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken bazı bölgeler için sarı kodlu uyarı verildi.Meteoroloji değerlendirmelerine göre doğu kesimlerinde sıcaklıkların 1-3 derece artacağını belirtilirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.Meteoroloji'den yapılan uyarıda Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. 'Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor' ifadeleri kullanıldı.Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verirken akşam saatlerinde ise Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu 28İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28Adana: Az bulutlu 32Antalya: Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu 25Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27