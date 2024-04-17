  • USD: 32,46 - 32,52
  • EURO: 34,53 - 34,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Esenyurt'ta iş yeri yangını! Ekipler bölgede

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle imalathanede ara ara patlama sesleri duyuluyor.

Ekleme: 17.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta iş yeri yangını! Ekipler bölgedeEsenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üretimi yapılan tek katlı imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle imalathanede yoğun duman oluştu.

Esenyurt'ta iş yeri yangını! Ekipler bölgede

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta iş yeri yangını! Ekipler bölgede

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Esenyurt'ta iş yeri yangını! Ekipler bölgede

Yangın nedeniyle imalathanede ara ara patlama sesleri duyuluyor.

Esenyurt'ta iş yeri yangını! Ekipler bölgede