Esenler'de otizmli çocuğa şiddet iddiası

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Havaalanı Mahallesi'nde, annesi ve dedesiyle birlikte yaşayan otizmli bir çocuğun dedesinden şiddet gördüğü anlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Görüntülerde, komşusunun merdiveninde oturan çocuğun, dedesi tarafından tartaklandığı ve tokat atıldığı görülüyor. Ardından dede, çocuğu kaldırıp evlerine doğru götürürken de tekme atıyor. Olay anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Esnaf 'şiddet yok, ailesi iyi bakıyor' dediİddialar hakkında konuşan esnaf Ali Demirci, şunları söyledi:Gördüğümüz kadarıyla ailesi üzerine düşüyor. İyi bakıyorlar. Dedesi ilgileniyor. Servis ile okula gelip gidiyor. Bir sıkıntıları gözükmüyor. Çocuk biraz sıkıntılı, tutmayınca kendini dışarılara atıyor. Biraz zor bir çocuk. Şiddete uğradığını düşünmüyorum. Ailesi iyi bakıyor. Üstüne düşüyorlar. Burada dedesi ve annesiyle yaşıyor.