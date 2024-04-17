Chrome'a yepyeni özellik! Adres çubuğunda gözükecek...

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.Google'ın yapay zeka modeli Gemini'yi kullanmak için kendi web sitesine gitmeniz gerekiyordu. Ancak çok yakında bu durum değişecek. Google, Gemini sohbet botu modelini Chrome adres çubuğuna entegre etmeyi planlıyor.Gemini kısayolu, çubuğa “@gemini” yazıldığında çalışacak ve böylece tarayıcıdan sohbet botuyla konuşmak mümkün olacak.Devamında tarayıcı sizi Gemini'ın sitesine yönlendirecek ve sorunuzun cevabı otomatik olarak karşınıza çıkacak. Adres çubuğuna Gemini sohbet botunu getirecek özellik, şu anda test aşamasında, ancak yakın zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.