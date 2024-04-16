İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul’da PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 9 şüpheli tespit edildi.
8 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
8 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.