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İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 16.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 8 gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 9 şüpheli tespit edildi.

8 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.