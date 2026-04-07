CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu! 20 Kişi Gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'nde 'yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle geniş çaplı operasyon düzenlendi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul ve Yalova'da 30 adrese sabah saatlerinde düğme basıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.'ya 'yapı ruhsatı ve iskân ruhsatının verildiği birimler olan imar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında kendisine tahsis edilen odada 'başkan yardımcısı' unvanını kullandığı, resmi programlarda da bu şekilde tanıtıldığı bilgisi alındı.Kent A.Ş.'nin yapı ruhsatı sürecinde paravan olarak kullanıldığı, gerçekte sunulmayan hizmetler karşılığında müteahhitlerden haksız kazanç elde edildi. İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) çalışan B.Ç'nin de Üsküdar Belediyesi'nde çalışmamasına rağmen soruşturma kapsamında yönlendirme yapan isimlerden biri olduğu ve gözaltına alınan 20 kişi arasında yer aldığı öğrenildi. B.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda yaklaşık 4,5 milyon lira ele geçirildi.Yapı ruhsatı sürecinde hangi başvuruların askıya alınacağı talimatların öğrenilmesi için Kent A.Ş. ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kriptolu ve kapalı devre bir iletişim ağı kuruldu. Excel tabloları üzerinden ada-parsel bazlı renklendirme sistemi oluşturuldu.Bu sistemde; 'Mavi' renk anlaşma sağlandığını, 'Kırmızı' anlaşma sağlanamadığını, 'Yeşil' henüz görüşme yapılmadığını, 'Turuncu' ise görüşme yapıldığını ancak sürecin resmiyete dökülmediği ifade edildi. Ruhsat işlemlerinin mimari projeye göre değil, talep edilen paranın ödenip ödenmemesine göre ilerletildiği öne sürüldü.İskan ruhsatı sürecinde de benzer bir sistem işletildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan süreçte, müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda belirlendiği, bu toplantılara Belediye Başkan Yardımcısı F.D.'nin de katıldığı ileri sürüldü. Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırılıkların, belediye binasında yapılan toplantılarda değerlendirilerek her proje için ayrı ayrı 'bedel' belirlendiği, müteahhitlerin bu doğrultuda belediyeye çağrılarak menfaat talebinde bulunuldu.Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul ve Yalova'da toplam 30 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.Öte yandan, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında gözaltı kararının olmadığı öğrenildi.1 - FİLİZ DEVECİ - BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI2- NAZIM AKKOYUNLU - KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ3 - BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU - KENT A.Ş. MİMARI4- ÖZGÜR CEYLAN-KENT A.Ş. MİMARI5 - HAKAN YAVUZ-YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ6- AHMET İŞMAN - İŞ TAKİPÇİSİ7- VEYSEL KÖSE - İŞ TAKİPÇİSİ8 - CEYHAN HAN - İŞ TAKİPÇİSİ9 - BURÇİN ÇEVİK - İŞ TAKİPÇİSİ10 - YASİN KARABAŞ - İŞ TAKİPÇİSİ11 - ENGİN ARAZ - MÜTEAHHİT12 - SİNAN SARIOĞLU - MÜTEAHHİT13 - KADİR KARADAĞ - MÜTEAHHİT14 - UFUK GÜNDÜZ - MÜTEAHHİT15 - EYÜP MERİÇ - MÜTEAHHİT16 - MURAT ARMAĞAN - MÜTEAHHİT17-HAKAN MANSIZ-MÜTEAHHİT18 - ERDEM ALKAN - MÜTEAHHİT19-YILMAZ KOZAN - MÜTEAHHİT20 - MEHMET ATİLLA GÜNERİ-MÜTEAHHİT