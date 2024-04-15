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MSB Duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 15.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
MSB Duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!