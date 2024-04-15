MSB Duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!