MSB Duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!