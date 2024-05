Bakan Işıkhan açıkladı! Yurt dışında yaşayanların sosyal güvenlik işlemlerine kolaylık

Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı düzenledi. Ankara'da gerçekleşen çalıştaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bazı kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Işıkhan, “Bu toplantıyı, Anayasa'mızda yer alan ‘vatandaşlarımızın anavatanla bağlarının korunması', diğer bir ifade ile Türk diasporasını koruma sorumluluğumuza yapacağı katkı noktasında büyük bir fırsat olarak görüyorum. Zira Bakanlık olarak, bu sorumluluğun belki de en önemli alanlarından biri olan 'çalışma ve sosyal güvenlik' boyutuyla doğrudan muhatabız. Bakanlık olarak bir yandan yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki hak ve menfaatlerini korurken, diğer taraftan yurt dışındaki Türk işgücünün istihdamına yönelik işlemleri yürütüyoruz” dedi.Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri yürüttüğünü ifade eden Işıkhan, ikili ve çok taraflı anlaşmaların müzakere ve uygulanma süreçlerini de yakından takip ettiklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına büyük önem atfetmekte ve kendilerine sunulan hizmetleri yakından takip ettiğini hatırlatan Işıkhan Türkiye'nin yurttaşlarla ve kardeş topluluklarla irtibat ve ilişkilerini, son 21 yılda, Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun ve samimi bir noktaya taşıdığını söyledi.“TÜRK DİASPORASI'NIN SON 21 YILDA ÇOK DAHA GÜÇLENDİĞİ VE ÖZGÜVEN KAZANDIĞI YADSINAMAZ BİR GERÇEKTİR”Cumhurbaşkanının liderliğinde, AK Parti hükümetlerinin küresel yönetim vizyonu sayesinde sadece Türkiye'nin geleceği ile değil aynı zamanda 7 kıtada yaşayan Türk vatandaşlarının geleceği ile de yakından ilgilenildiğini kaydeden Işıkhan, “Özellikle Türk Diasporası'nın son 21 yılda çok daha güçlendiği ve özgüven kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. Hiç kuşkusuz bu sağlam bağları geliştirmemizdeki en büyük etken, yurt dışındaki her bir kardeşimizin ve akraba topluluklarımızın sorunlarıyla, ihtiyaçlarıyla birebir ilgilenmemiz olmuştur. Özellikle çalışma hayatı bağlamında çok önemli adımlar atılmıştır. Bu hususta izninizle, sizlere, Bakanlığımızın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunduğu hizmetlere ve yürüttüğü çalışmalardan söz etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.“2023 YILI İÇERİSİNDE YURT DIŞI TEŞKİLATIMIZ ÜÇ YÜZ YEDİ BİN VATANDAŞIMIZA HİZMET VERMİŞTİR”29 ülkede 57 yurt dışı birimi ile çalışma, istihdam, sosyal güvenlik, ailevi ve sosyal konular başta olmak üzere; ayrımcılık, aile birleşimi, ikamet ve çalışma izinleri, yurtdışı müteahhitlik işleri gibi alanlarda, vatandaşlara hizmet sunduklarını aktaran Işıkhan, “Bununla birlikte, görev yapılan ülkenin ulusal mevzuatı, taraf olunan uluslararası sözleşmeler incelenerek çalışma hayatından ve sosyal güvenlikten kaynaklanan sorunlarına yönelik Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Yurt dışı birimlerimizin ulaştığı toplam vatandaş sayısı yurt dışı kadroların doluluk oranına göre yılda iki yüz bin ile beş yüz bin arasında değişmektedir. 2023 yılı içerisinde yurt dışı teşkilatımız tarafından toplam 546 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, yaklaşık üç yüz yedi bin vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Sunduğumuz hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik de yoğun mesai harcıyoruz” dedi.Bilişim sistemlerinin çok hızlı ilerlemesi sebebiyle devletin vatandaşlarına sağladığı hizmetlerin, bu hıza ayak uydurmasının uzaktan hizmet alan vatandaşlar için büyük önem arz ettiğinin altını çizen Işıkhan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye gelmeleri, burada yaşamaları, vatan hasretlerini gidermeleri kendilerini her zaman mutlu ettiğini ifade etti.“YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN İŞLERİNİ DİJİTAL OLARAK YAPABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına müjde veren Işıkhan, “Bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışmalara başladık. Bu kapsamda, tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak, vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmaları şu an en önemli gündem maddelerimizden birisidir. Bunun hukuki ve teknik altyapı hazırlıklarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz, İş Kurumu Genel Müdürlüğümüz, Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız ile birlikte yürütmekteyiz” diye konuştu.Hükümet olarak, yurt dışından emekli olan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye araçlarıyla gelmeleri durumunda, 2 yıl olan araç bulundurma süresini 4 yıla çıkarttıklarını belirten Işıkhan bu işlemler için Konsolosluklara onaylatılan yurt dışı emeklilik belgesinin de sistem üzerinden (YTYBS) doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesini sağlamayı planladıklarını söyledi.Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşadığı sıkıntılara değinen Işıkhan, “Vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkelerde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda pek çok sorunla karşılaştığı yadsınamaz bir gerçektir. Vatandaşlarımızın, özellikle son dönemde giderek artan ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi gibi gayriinsani tutum ve davranışlara maruz kaldığına şahit oluyoruz. Özellikle işyerinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığından kaynaklanan saldırılar sonrasında mağdur vatandaşlarımızı/işçilerimizi ziyaret ediyoruz, konuyla ilişkili olarak ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşüyoruz” diye konuştu.