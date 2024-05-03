İzmir'de kentsel dönüşüm fiyaskosu! Soyer döneminde başlamıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de, kurucuları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Yapı Kooperatifi eliyle başlattığı kentsel dönüşüm projesinde finansman krizi çıktı, Nisan 2022'de temeli atılan ve Ağustos 2024'te teslim edilmesi öngörülen 380 konut ile 27 işyerini kapsayan 4'üncü etapta inşaat durdu.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON Şirketi denetiminde gerçekleştirilen projenin yapımını üstlenen yapı kooperatifi, üyelerle toplantı yaparak 'Yaka City' adını verdikleri projede 10 aylık bir gecikme olacağını duyurdu. Ardından da projenin tamamlanması için 468 milyon TL gerektiğini belirtip üyelerden daire başına 1.1 milyon liralık ek ödeme talebinde bulundu.İstenen paranın projenin sadece yüzde 70'lik bölümünün tamamlanmasını sağlayacağını belirten üyeler yaşananlara isyan etti. Üyeler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan olaya müdahale etmesini istedi.