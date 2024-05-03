Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek tarih verdi: Keskin düşüş olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının beklentiler doğrultusunda geldiğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.



NİSAN 2024 ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!



TÜİK nisan ayına ilişkin enflasyon verisini paylaştı. TÜİK'in açıklamaları şöyle:



"TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.



BAKAN MEHMET ŞİMŞEK TARİH VERDİ: KESKİN DÜŞÜŞ OLACAK



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun Mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra, keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını söyledi.



Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin X hesabından mesajlar paylaştı.



Şimşek, Nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları söyledi:



"Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.



Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.



Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.



Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %72,72, AYLIK %3,24 OLDU



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti."