Google'a yepyeni yapay zeka! Tarayıcıya eklendi

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.Google Gemini yapay zekasını kullanmak için kendi web sitesine gitmeniz gerekiyordu. Ancak yeni gelen özellik sayesinde bu durum değişti.Google, Gemini sohbet botu modelini Chrome adres çubuğuna entegre etti. Özelliği kullanmak için direkt olarak adres çubuğuna @gemini yazmanız yeterli. Ardından komutunuzu girdikten sonra Gemini sitesinde cevap karşınıza çıkıyor.Adres çubuğuna Gemini sohbet botunu getirecek özelliğini kullanmak için Chrome'u en son sürüme güncellemeyi unutmayın.Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek tarayıcı güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.