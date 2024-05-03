Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi kararlılık ile sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 'Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!' sözleriyle 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.' dedi.MSB, 'Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!' ifadelerine yer verdi.