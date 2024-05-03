Bakan Güler'den İran'a tepki: Yaptıkları hoş değil

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında bölge güvenliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, İran hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.İRAN'A TEPKİ: RAHATSIZIZTerör örgütü PKK ile mücadele hakkında konuşan Güler, ''İranlı dostlarımızla konuşuyoruz 'Bak kardeşim şu noktadan karşıya geçtiler, şuraya gittiler takip ediyoruz. İHA'dan, SİHA'dan bakıyoruz. İranlı dostlarımız cevap veriyor 'Biz oraya baktık orada hiç kimse yok'. Bu hoş bir yaklaşım değil. Tabii ki rahatsızız.'' diye tepki gösterdi.Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sonrası gelişen ilişkiler hakkında konuşarak "Ziyaret sonrası Irak'ta şöyle bir değişiklik oldu, biz de memnunuz. Iraklı komşularımız PKK'ya hiçbir şey demiyordu.'IRAKLI DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"Sen adama terör örgütü demiyorsun, biz seninle terörü konuşmak istiyoruz. Sonunda yasaklı örgüt olarak geçti. Iraklı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar için de zor bir ortam. Toplantılardan sonra oradaki faaliyetleri daha ciddi yürütüyorlar, bizimle daha koordineli haldeler" dedi.