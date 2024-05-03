Ankara'da metro çilesi! “Yaşananlar sorumsuzluk örneğidir”

Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametindeki metro hattı Ankara'da meydana gelen yağış sonrası faaliyetten çıktı. Sel sularının tahliyesi neredeyse 2 güne yakın sürdü. Vatandaşlar güzergah üzerinde EGO otobüs seferleri ile taşındı. Vatandaşların sorumsuzluk örneği olarak nitelendirdiği duruma karşı haklı isyanı, Mansur Yavaş'ın 5 yıllık süre içerisinde alt yapı konusunda ne yaptığı sorunu gündeme getirdi.Yaşanan aksaklığa tepki gösteren yolcu Murat Türkoğlu, 'Nasıl değerlendirelim 5 yıl yatmış belediye başkanı. Kendim de oy verdim ama demek ki 5 yıl burada uyumuş bunlar. Mazgal temizliğinin de iyi yapıldığını düşünmüyorum.' dedi.YAŞANANLAR SORUMSUZLUK ÖRNEĞİYusuf Numan Eser isimli başka bir vatandaş ise, 'Sorumsuzluk olarak görüyorum el değiştireli 5 yıl olmuş alt yapı yatırımları yapılmamış. Önlem alınması gerekiyordu. Zaten Ankara'da ne zaman yağmur yağacağı da belliydi. Gerekli alt yapı yatırımları ve temizlikler yapılmıyor.' diye konuştu.'SORUNLU BÖLGERELE İLİŞKİN ÖZEL ÇALIŞMA YAPILABİLİRDİ'Davut Kubuş isimli vatandaş yaşanan olayların, şehir geneli için büyük bir talihsizlik olduğunu ifade ederek, 'Bunlar Nisan yağmurları ve şiddetinden dolayı aksamalar yaşandığını düşüyorum. Alt yapı ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığı kanısındayım. Erken davranılmadığını düşünüyorum, sorunlu bölgeler Ankara'da mevcut oralara özel çalışmalar yapılabilirdi.' ifadelerini kullandı.'ANKARA'YA 1 HAFTA YAĞMUR YAĞSA OLACAKLARI DÜŞÜNEMİYORUZ'Tugay Eminoğlu metro aksamlarına tepki göstererek, 'Metro olayı ilk kez yaşandı bu böyle değildi. Aslında Ankara için yağmur tehlikeli, bildirimler gelirdi artık bildirim de gelmiyor. Yetkililer gerekli aksiyon almıyorlar. Ben Demet'te oturuyorum yollar çökmüş, diyelim ki Allah'ın işi ama 1 gün yağdı fakat 1 hafta yağmur yağsa Ankara'nın durumu ne olacak o zaman karantinadan pandemiden ne farkı oldu bunun.' diye sordu.'ALLAH'TAN OKULLAR KAPALI İDİ'Mehmet Özülker, 'Bu hakikaten bir rezalet ama Allah'ında bir afeti var. Buna karşı bir çalışma yapılmıyor ama vatandaşların işine evine gitmesi zor bir hadise oldu. Burada herkese bir görev düşüyor insanlarımıza Belediyeye ve valiliğe görev düşüyor. Meteoroloji 1 haftadır uyarıyor. Önlemlerin alındığını düşünmüyorum. Arabalar su ile doldu, alt geçitler su ile şişti. Allah'tan okullar kapalı idi ya okullara denk gelseydi o zaman daha büyük bir facia olabilirdi. Türkiye'nin göbeği Ankara'da bu tip hadi görüntüleri görmez üzüntü verici.' şeklinde konuştu.'TEDBİR ALINMIŞ OLSAYDI BÖYLE BİR DURUM İLE KARŞILAŞMAZDIK'Mert Yılmaz isimli başka bir yolcu ise, 'Tedbir alınmış olsaydı böyle bir durum ile karşılaşmazdık. Her ne kadar eski iktidarlar suçlanmış olsa da ortada bir konu varsa bu konunun bir an önce çözülmesi lazım. Bu durum bir şekilde halledilmesi gerekiyor ve çaba gösterilmesi gerekiyor. Ortada bir sorun varsa suçlu suçsuz aranmaktansa halk için çalışmak gerekiyor.' yorumunda bulundu.'İNSANLARIMIZIN ÇEKTİĞİ ÇİLE REVA MI?'Çetin İslamoğlu ise, görünen köyün kılavuz istemediğini belirterek, 'Buraya yapılacak işlerin zamanı ve düzenli bir şekilde yapılması gerekiyordu. İnsanlarımızın çektiği çileye bakın bu reva mı? 1 saatlik yoldan geliyorum oradan oraya aktarıyorsun, otobüse biniyorsun. Hadi işe gittin orada da niye zamanında gelmiyorsun bugün ki yevmiyeni kestim dedi ne yapacaksın. Yetkiler gerekli şekilde çalışmadılar. Bu çözülemeyecek bir sorun değil. Türkiye'nin göbeği Ankara'dayız mazgal temizliği yapılmıyor. Akköprü'de kokudan geçilmiyor. Yazın Akköprü'den geçin bakalım, lağım kokuyor yoğun şekilde. Susuyoruz aslında susmamamız lazım ve şu anda ABB yönetimine gelen insanların da ne yaptığını görüyoruz.' Sözlerine yer verdi.'ŞİKAYET ETME İŞ YAP'Emin Yetki isimli başka bir vatandaş ise, 'Vatandaşı kandırmak için çiçek ekiyor milleti kandırıyor. Ben iller bankasında projeciydim, geçen sene çiftlik kavşağı tıkandı, e bu sene yine tıkandı. Tıkandı ise ertesi gün ekibini koy oraya ve onu hallet. Yağmur suyu kanalizasyon suyuna karışıp gidiyor. Şikayet etmeyeceksin kardeşim iş yapacaksın. Konser verdirirsin park bahçe yaparsın reklam yaparsın ama alt yapıya gelince para yok ya. Bir çocuk ya da hamile kadın ölürse vicdanınız yok mu?'