Başvurular başladı! KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Lisans sınavına nasıl başvurulur?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) heyecanı tüm adayları sardı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte, KPSS'nin tüm oturumlarının bu sene uygulanacağı belirtildi. KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve Dikey Geçiş Başvuru Testi (DHBT) için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. İşte adayların merakla beklediği KPSS takvimi...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. Binlerce aday, kariyerlerinde yeni bir adım atmak ve kamu sektöründe iş imkanlarına sahip olmak için sabırsızlanıyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen KPSS 2024 takvimi, adayların heyecanla beklediği tarihleri içeriyor.KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS LisansSınavı'nabaşvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT'ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT'ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.