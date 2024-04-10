Antalya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Otel servisi ve otomobilin çarpıştığı kazada, servis aracı 50 metre kadar sürüklenirken çarpışmanın etkisiyle 29 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'da bayramın ilk gününde feci kaza...Manavgat ilçesinde Yusuf K.'nın kullandığı otel servis aracı, meydana gelen kazada Atalay D.'nin idaresindeki otomobille çarpışarak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle yolcu servis metrelerce sürüklendi.Çevredeki vatandaşların yaşanan kazayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri servis aracında bulunan yolculardan 29 kişinin yaralandığını tespit etti.Yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaşanan korkunç kaza ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.