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Muğla açıklarında bot sürüklendi, 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 1.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 1.04.2024 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Muğla açıklarında bot sürüklendi, 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.