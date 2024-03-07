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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 7.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 7.03.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Kaza, Sivas-Ankara karayolu Kılavuz kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 58 HG 245 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan H.U. idaresindeki 34 FK 5931 plakalı otomobile arkadan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza bir sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.