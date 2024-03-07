Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza, Sivas-Ankara karayolu Kılavuz kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 58 HG 245 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan H.U. idaresindeki 34 FK 5931 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kaza bir sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.