ÖSYM, DUS ve STS Diş Hekimliği başvurularını başlattı

ÖSYM, iki farklı sınav için başvuruları almaya başladı.2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) için adaylara duyuru yapıldı.Ayrıca, 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) başvurular da alınıyor.ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 13 Mart'a kadar sürecek.Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.Sınavlar, 20 Nisan'da uygulanacak.