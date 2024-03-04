Adobe Creative Cloud kullanıcılarına kötü haber! Yüzde 308 zam yapıldı! İşte güncellenen Türkiye fiyatları...

Adobe bünyesinde bulunan, Photoshop, İnDesing, Premier Pro, Illustrator gibi uygulamaları içerisinde barındıran Creative Cloud'a tüm dünya genelinde zam yapılacağı duyuruldu. Zamların 5 Mart'tan itibaren gerçekleşeceği ve Türkiye'de yüzde 308 oranında zam yapılacağı bilgisi ise kullanıcıların tepkisini topladı.Yurt dışında yüzde 9 zam yaparak 55 dolar olan Creative Cloud paketi 60 Euro'ya yükseldi. Ancak şirket Türkiye için ise yüzde 308 oranında zam yaptı.Adobe, Creative Cloud 100 GB paketini 5 Mart tarihinde 190 liradan 777 liraya yükselteceği, 2 bin 290 TL olan yıllık paketin ise 10 bin 350 TL'ye çıkartılacağı öğrenildi.Ancak Adobe şirketi yapılan zamlara ilişkin önemli bir açıklamda bulundu. Şirket; Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Japonya, Norveç, Güney Kore, İsveç veya Türkiye'deki bir müşteriyseniz, Adobe para birimi dalgalanmalarını izler ve yalnızca gerektiğinde fiyatları ayarlar.Döviz kurlarındaki dalgalanmalara uyum sağlama becerimiz, herkes için yaratıcılığı sürekli olarak mümkün kılmamızı ve küresel çapta müşterilerimize büyük değer sunmamızı sağlıyor.Mısır, Japonya, Güney Kore ve Türkiye için güncellenmiş fiyatlandırma 5 Mart 2024 tarihinden sonra uygulanacaktır.'' dedi.