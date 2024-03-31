MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı... 'Yeni yüzyılın ilk seçimi'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Oy verme işlemini gerçekleştiren Bahçeli, kameralar karşısında pusulasını sandığa attı. Genel Başkan Bahçeli'yi oy kullandığı okulda çok sayıda partili karşıladı.Oy kullanma işlemini gerçekleştiren Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılın ilk mahalli idareler seçimini gerçekleştiriyoruz. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden milletimize teşekkür ediyorum" dedi.