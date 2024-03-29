İzmir'de hayrete düşüren görüntü: Otoyolda kızına TIR kullandırdı pahalıya patladı!

İzmir Torbalı Otoyolu'nda E.B. isimli baba 11 yaşındaki kızına tır kullandırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden E.B. sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada araç içinde çocuk ile birlikte baba E.B. ile tır şoförü Y.B.'nin bulunduğunu belirledi. Ekipler hem araç plakasına hem de E.B. isimli babaya ayrı ayrı 2918 sayılı kanuna göre 'ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak' maddesinden 12 bin 978'er lira idari para cezası kesildi. Şüphelilerin 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecekleri öğrenildi.

İnanılmaz olay, dün İzmir Torbalı Otoyolu üzerinde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada küçük kız çocuğunun otobanda tır kullandığı şeklinde yapılan video paylaşımı üzerine harekete geçti.Yapılan araştırmada görüntülerin 23 Mart'ta saat 10.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı yakınlarında çekildiği tespit edildi. Tırı kullanan 11 yaşındaki kız çocuğunun yanında ön yolcu koltuğunda babası E.B. ve tır şoförü Y.B.'nin bulunduğu belirlendi.Ekipler küçük kız çocuğunun kullandığı aracın plakasına hem de E.B. isimli babaya ayrı ayrı 2918 sayılı kanuna göre 'ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak' maddesinden 12 bin 978'er lira idari para cezası kesildi.Polisler toplanda 25 bin 956 lira para cezası kesmiş oldu.Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında TCK 179/2 maddesine 'Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi' suçundan işlem yapıldı.Şüpheliler Çamdibi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Şüphelilerin 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecekleri öğrenildi.Görüntüler sosyal medyada tepki çekti...