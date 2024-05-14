Acı haber geldi! Yılan Hikayesi'nin Belgin'i Ayten Gökçer hayatını kaybetti! Kızından duygu dolu mesaj: Çok kırık kalbimiz...

Usta sanatçı Ayten Gökçer'den acı haber! Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti. 'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayten Gökçer'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu... Ayten Gökçer'in cenaze töreni ile ilgili detaylar da belli oldu...Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer'in ölüm haberi sanat camiasında derin üzüntüye sebep oldu.Ayten Gökçer'in cenaze töreni ile ilgili detaylar da belli oldu...Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.Ankara doğumlu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünyaevine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var. Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer ise 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve gol kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı.1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı.1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü1997 Türk İş Kadınları derneği En İyi Sanatçı ödülüFilm ve dizileri1965: Taçsız Kral1967: 501 Numaralı Hücre1967: İçli Kız Funda1972: Damdaki Kemancı1973: Anneler Günü1980: IV. Murat1981: Bağdat Hatun1988: Önce Canan1991: Elif Ana1999: Yılan Hikayesi (dizi)2003: Patron Kim (dizi)2005: Çat Kapı (dizi)2008: Hoşçakal Güzin2017: İstanbul Kırmızısı (film)