2700 rakımda kaynak buldular: Yılda 5 milyon alabalık yavrusu üretiyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nin balık üretimi için uygun olduğunu öğrenen girişimci Ebubekir Kök, 2 ortağıyla Tortum ilçesindeki Yellitepe Mahallesi'nde tesis kurmaya karar verdi.Hazırladıkları projeyi 2022'de TKDK'ye sunan girişimciler, geçen yıl 2700 rakımda, yıllık 5 milyon gökkuşağı alabalığı yavrusu üretimi yapılabilecek tesisi kurdu.Tesiste, yumurtadan çıkan balıklar alıştırma havuzlarında 20 grama kadar büyütülüyor ve barajlardaki üretim kafeslerine gönderiliyor.Ebubekir Kök, AA muhabirine, 2022 yılında projeye başladıklarını ve fizibilite çalışmalarının ardından 2023'te tesisi kurarak faaliyete başladıklarını söyledi.TKDK ile Avrupa Birliği'nden 500 bin avro destek aldıklarını ve öz sermaye de dahil 20 milyon lira yatırımla tesisi kurduklarını anlatan Kök, şöyle devam etti:'İlk başta sezon başında yumurtayı alıyoruz. Yumurtayı kuluçka dolaplarına koyuyoruz ve 1 ay sonra yumurtalar çıkıyor. Daha sonra alıştırma havuzlarına alıyoruz. 70 büyütme havuzumuz var, orada büyüttükten sonra tercihe göre 1 ila 20 gram olduğunda iç sulardaki kafeslere satışımızı gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz balık gökkuşağı alabalığı. Gökkuşağı alabalığının yavru aşaması bizde başladıktan sonra iç sulardaki, yani barajlardaki kafeslerde devam ediyor. Onlar yazı geçirdikten sonra denizlerdeki kafeslere veriyorlar. Onlar da şu an meşhur olan Türk somonu dediğimiz balık haline getiriyorlar.'Kök, balıkların Türk somonu haline geldikten sonra Rusya, Amerika Birleşik Devleti ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini dile getirdi.Yıllık 4 periyotta olmak üzere toplam 5 milyon balık yavrusu ürettiklerini söyleyen Kök, 'Biz fikri aklımızda oluştururken bir üniversitenin açıklamasını duyduk. 'Doğu Anadolu Bölgesi balıkçılık için iyi bir ortam ve yapılması gerekmektedir.' denildi. Yurt içindeki göllerde sular sıcak olduğu için yavru sıkıntısı yaşanıyor. Onun için bizde böyle bir fikir oluştu. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki soğuk sularda bu işe giriştik. Hedefimiz, yavruyu üretmek sonrasında barajlardaki kafeslerle ülke ihracatına katkı sağlamak.' diye konuştu.Üretimin 2700 rakımda yapıldığına dikkati çeken Kök, 'Yavru alabalık için temiz, kaynak su gerekli. Suları kaynaktan alıp tekrar dereye veriyoruz. Girişte ve çıkışta filtrasyon sistemlerimiz var. Dereler için hiçbir sıkıntısı olmuyor. Bu yavruyu üretebilmek için temiz, el değmemiş, herhangi bir sorunla karşılaşmamış sular lazım. Onun için biz de 2700 rakımda bu suyu bulduktan sonra tesisimizi açmaya karar verdik.' dedi.