Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da olacak

Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine Zonguldak'ta başladı.Bu kapsamda 52 şehri ziyaret eden Erdoğan, dün Bursa ve Kocaeli'de vatandaşlara seslendi.Programlarını bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 2 gün kala İstanbul'un ilçelerinde olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Sultanbeyli Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek.Akabinde Sancaktepe'ye geçecek olan Erdoğan, hem yerel seçimlere hem de gündeme dair önemli mesajlar verecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum için vatandaşlardan destek isteyecek.Gün içerisinde miting programlarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ise Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul Programı'nda gençlerle bir araya gelecek.