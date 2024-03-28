Türkiye bu olayı konuşuyor! Kedi Faruk’u camdan atmıştı: O cani bakın kim çıktı!

İstanbul'da bir okulda yapılan IELTS sınavı sırasında okulun kedisi Faruk'un öğretmen tarafından camdan atıldığı iddiası, sosyal medyayı salladı. 5. kattan atılan, iki bacağı kırılan ve iç kanama geçiren Faruk'un tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğretmen olduğu iddia edilen caninin okula sınav görevi için gelen Felsefe bölümü öğrencisi Ferhat A. olduğu ortaya çıktı. Cani Ferhat A. gözaltına alındı…

Hayvanlara yönelik şiddetin ardı arkası kesilmedi. Türkiye Kedi Eros dakikalarca tekmeleyerek ölümüne yol açan İbrahim Keloğlan'ı konuşurken son olay İstanbul Beşiktaş'taki özel bir okulda meydana geldi. Okulun Levent yerleşkesinde yapılan IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav sırasında okulun kedisi Faruk'u 5. Kattan aşağı attığı iddia edildi.Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kedinin iki bacağının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi. 'Geçtiğimiz günlerde özel bir okulun Levent yerleşkesine IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı.Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti. Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır' paylaşımları üzerine polis ekipleri harekete geçti.Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında çalışma başlatan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, sınav sırasında kediyi 5'inci kattan atan kişinin Mimar Sinan Üniversitesi'nin Felsefe Bölümünde okuyan Ferhat A. olduğunu belirledi.Sınav günü görevli olduğu belirlenen kimliği tespit edilen Ferhat A., savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı.Cani üniversiteli Ferhat A. işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilecek…Ferhat A. tarafından camdan atılan, geçirdiği iç kanama nedeniyle ölümden dönen kedi Faruk'un tedavisi ise devam ediyor.