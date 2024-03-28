Meteoroloji'den o illere uyarı: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Marmara ile Ege'de toz taşınımı beklenmektedir.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGÂR: Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ülkemizin batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne'nin güney ilçeleri zamanla Balıkesir ve Bursa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne'nin güney ilçeleri zamanla Balıkesir ve Bursa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK? MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne'nin güney ilçeleri zamanla Balıkesir ve Bursa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıEGE: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Kıyı ege, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 21°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 26°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı MANİSA °C, 26°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batısı ile Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. ADANA °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı HATAY °C, 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu MERSİN °C, 25°C Parçalı ve yer yer çok bulutluİÇ ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor. ANKARA °C, 21°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 20°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KONYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 26°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 16°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu TOKAT °C, 22°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 16°C Parçalı ve yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 7°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu KARS °C, 11°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu MALATYA °C, 16°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu VAN °C, 8°C Parçalı ve yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu