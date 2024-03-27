Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır yoğun bakıma alınmıştı! Başhekim açıkladı: Bilinci açık mesajlara gülümseyerek cevap verdi

Sanatçı Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

Usta oyuncu Kadir İnanır, sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, usta sanatçının uyandırıldığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi.Sağlam, 'Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi. İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun' diye konuştu.